من «عتال» إلى ملياردير.. قصة نجاح محمد الفايد في 15 معلومة

تحل في هذه الأيّام ذكرى ميلاد رجل الأعمال المصريّ محمد الفايد، الذي ولد في الإسكندرية عام 1929، وليس معروفًا يوم ميلاده على وجه الدقة، ورحل عن عالمنا في سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز الـ94 عامًا، تاركًا خلفه قصة نجاح ملهمة، ورحلة صعود من مهنة «العتالة» الشاقة إلى دوائر المال والأعمال.

ومع حلول ذكرى ميلاده، يمكن استعراض عدة معلومات عن محمد الفايد تلخص رحلة نجاحه وانتقاله من عمل «العتالة» إلى الثراء، بحسب ما ذكرته «BBC»، وقاله رجل الأعمال نفسه خلال مداخلات تليفزيونية سابقة.

نشأة محمد الفايد

- اسمه محمد عبد المنعم الفايد، وشهير بـ محمد الفايد.

- وُلد عام 1929، بمنطقة رأس التين بحي الأنفوشي في محافظة الإسكندرية، وكان والده يعمل مُدرسًا بوزارة التربية والتعليم.

- تنقل بين عدة أعمال في صِغرة، منها العمل كـ«عتال» في ميناء الإسكندرية.

- بدأ عمله الخاص لاحقًا في تجارة الشحن في مصر.

بداية تحول حياة محمد الفايد إلى الثراء

- في عام 1966، أي في عامه الـ37 بدأ نشاطات تجارية مع الملك محمد حسن البلقية، سلطان بروناي وأحد أغنى رجال العالم، وبعدها أصبح هو المسؤول عن ثروات سلطان بروناي وكان الواجهة لاستثمارات السلطان الذي أقنعه بالاستثمار في بريطانيا.

- كانت زوجته الأولى تدعى سميرة، وأنجب منها ابنه «عماد» الشهير بـ«دودي»، وزوجته الثانية هي «هيني واثين»، فنلندية الجنسية، وأنجب منها 4 أباء.

- صاحب فكرة إنشاء مرسى السفن بدبي، الذي شهد إقبالًا واسعًا من السفن، كما حقق «الفايد» أرباحا كبيرة من البترول لمدة 25 عامًا، واستقر بعدها في بريطانيا منذ عام 1974.

- في عام 1974 انضم «الفايد» إلى مجلس إدارة شركة «لونرهو» البريطانية، التي تعمل في الاستثمار والتعمير في أفريقيا، إلا أنه تركها بعد مرور 9 أشهر.

- اشترى فندق «ريتز» الشهير في باريس عام 1979، وحقق منه ثروة طائلة، كما أنه اشترى قصر دوق وندسور في باريس، إلى جانب عديد من الممتلكات الأخرى، مثل الطائرات الخاصة وقصر قرب لندن وقصور أخرى في منتجع جشتاد السويسري وفي سانت تروبيز بجنوب فرنسا، ويختا بفرنسا، وقلعة خاصة من العصر الـ18 في إسكتلندا.

- بالشراكة مع أخوته وبموافقة السلطات البريطانية، تمكن «الفايد» من السيطرة على 65% من أسهم «هارودز»، وهي المحلات الشهيرة التي كانت الملكة إليزابيث تشتري ملابسها ولوازم القصر منها، مقابل 615 مليون جنيه استرليني، وفي عام 2010 باع أسهمه، مقابل مبلغ 1.3 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي.

- في عام 2004 جاء اسمه في المرتبة الـ34 في قائمة أغنياء العالم بثروة تقدر بـ 2 مليار دولار، وفي عام 2010 قُدرت ثروته بحوالي 2.150 مليار دولار، بحسب مجلة «فوربس» الأمريكية.

- كان يمتلك نادي فولهام الإنجليزي، وجرى تصنيف رجل الأعمال محمد الفايد، كرجل أعمال عصامي، بدأ حياته في الأعمال اليدوية، وصولًا لكونه من أغنى أغنياء العالم.

وفاة محمد الفايد

- توفي محمد الفايد في سبتمبر عام 2023، عن عمر ناهز الـ94 عامًا، وشيعت جنازته من المركز الإسلامي في لندن.

- تقدر ثروته بنحو 2 مليار دولار أمريكي، ووضعته مجلة «فوربس الأمريكية» في المركز 1516 عالميًا.