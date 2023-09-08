مفاجأة.. أبناء محمد الفايد يواجهون مشكلة في توزيع الميراث

كشفت تقارير صحفية غربية، عن صراع محتمل بين ورثة محمد الفايد، حول امبراطوريته الاقتصادية الضخمة، التي تصل قيمتها إلى قرابة 2 مليار دولار، بحسب تصنيف «فوربس».

وظهرت على السطح بوادر صراع محتمل بين أبناء الملياردير المصري الراحل محمد الفايد، حول توزيع تركته التي تتنوع أصولها، وأشهرها على الإطلاق فندق «ريتز باريس»، وقلعة تاريخية، والحصص المالية في صناديق استثمارية، وغيرها من الأصول الضخمة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

صراعات بين عمر وكاميلا الفايد وصلت ساحات القضاء البريطاني

أرجعت «ديلي ميل» البريطانية، هذا الصراع المحتمل إلى المشاكل القضائية التي وقعت بين نجلا محمد الفايد، عمر وكاميلا، إذ اتهم الأول شقيقته بالاعتداء عليه، وطالب بتعويض قدره 100 ألف جنيه إسترليني من أحد المحاكم البريطانية.

المشكلة التي ظهرت بوادرها في حياة محمد الفايد، عام 2021، بدأت عندما زعم عمر الفايد بتعرضه لاعتداء من شقيقته وزوجها السوري محمد إسريب، بينما نفت كاميلا اعتداءها على شقيقها، متهمة إياه بتعاطي المخدرات، وهو ما نفاه عمر الفايد أيضا، معتبرا أن مزاعم شقيقته من أجل حرمانه من إدارة أملاك العائلة، لتنفرد بها هي، حسبما ذكرت «ديلي ميل» البريطانية.

أسرة الفايد قد تواجه مشاكل في توزيع التركة

وقد تواجه أسرة محمد الفايد مشكلات في توزيع التركة التي تتنوع بين العقارات والأسهم والأصول المختلفة، إذ يمتلك الفايد أغلب عقارات شارع هايد بارك الشهير في لندن حسبما صرح في لقاء تلفزيوني سابق.

من هم أبناء الملياردير محمد الفايد؟

ولرجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد 4 أبناء من زوجته الفنلندية وهم ياسمين، وتبلغ من العمر 43 عاما، وكريم 42 عاما، وكاميلا الفايد، 38 عاما، وأصغرهم 35 عاما.