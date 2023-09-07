كيف تحدثت الصحافة العالمية عن وفاة محمد الفايد؟.. «رحيل الأب الحزين»

شغلت وفاة رجل الأعمال المصري المقيم في بريطانيا محمد الفايد في يوم 30 أغسطس 2023 عن عمر 94 سنة، وسائل الإعلام العربية والعالمية، خاصة أن ابنه الكبير عماد كان قد لقى مصرعه في عام 1997 إثر حادث سير غامض.

تعليق صحيفة ألمانية

رصدت مجلة «دير شبيجل» الألمانية حياة رجل الأعمال المصري محمد الفايد الذي توفي عن عمر 94 سنة في 30 أغسطس 2023 بعد نحو 26 عاما من وفاة ابنه دودي الفايد في حادث سير مع الأميرة ديانا في باريس عام 1997، وكتبت المجلة عنوانا لتقريرها «الملياردير المثير للجدل.. الأب الحزين».

تعليق صحيفة بريطانية

أما صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فنشرت تقريرا بعنوان «صراع على نمط الخلافة» حول ثروة محمد الفايد يلوح في الأفق: أبناء الملياردير الـ 4 سيرثون 1.7 مليار جنيه استراليني، ونشرت معلومات وصور عن أبناء محمد الفايد.

تعليق صحيفة أمريكية

فيما كتبت صحيفة «واشنطن بوست» على وفاة الفايد «وفاة القطب الذي توفي ابنه مع ديانا عن عمر 94 سنة بعد رحلة حياة طويلة»، واستعرض التقرير صعود الفايد من الصفر حتى امتلاك نادي وسلسلة متاجر كبرى.

تعليق صحيفة فرنسية

في الوقت نفسه عنونت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية بـ«وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر ناهز 94 عامًا»، واستعرض التقرير قصة كفاح الفايد والفيلم الذي صور عن حياة الأميرة ديانا وعلاقتها بابنه دودي الفايد المتوفيين في أغسطس 1997 في حادث سيارة لا يزال غامضا حتى الآن.