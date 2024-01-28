تطورات الأزمة الأوكرانية.. قلق «كييف» من تفوق «موسكو» في إنتاج الأسلحة

تطورات متلاحقة شهدتها الأزمة الأوكرانية الروسية التي تقترب من دخولها عامها الثاني، وفي التقرير التالي، نرصد أهم الاحداث التي شهدتها الساحة الأوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت وسائل إعلام بريطانية بينها صحيفة «التليجراف»، إنَّ هناك قلق لدى الحكومة الأوكرانية على خلفية التفوق الواضح من جانب روسيا على الدول الغربية من حيث وتيرة إنتاج الأسلحة، وقالت الصحيفة البريطانية، إن الصناعة العسكرية المتطورة، يمكن أن تقلب كل موازين الأزمة الأوكرانية الروسية، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الولايات المتحدة، رفض مسؤول في وزارة الدفاع «البنتاجون»، تأكيد أو نفي التقارير التي تفيد باعتزام «واشنطن» نشر أسلحة نووية في الأراضي البريطانية، للمرة الأولى منذ 15 عاما.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام بريطانية بينها صحيفة«التليجراف» البريطانية، وفق لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن تؤكّد العقود الخاصة بمنشأة جديدة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم وضع رؤوس حربية نووية أقوى بـ3 أضعاف من قوة قنبلة هيروشيما اليابانية

بوتين: جرائم النازيين ليس لها قانون تقادم

من جهته، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال افتتاح نصبا تذكاريا بمنطقة جاتشينا قرب مدينة سان بطرسبرج، لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى «الحرب العالمية الثانية 1945»، بمشاركة نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن جرائم النازيين ليس لها قانون تقادم، لم ترتكب في ساحات القتال، لكنها كانت إجراءات عقابية.

وأضاف بوتين، أن مآسي لينينجراد أثناء الحصار وسجناء معسكرات الاعتقال النازية، ستبقى دليلا على الجوهر الوحشي للنازية، واكد الرئيس الروسي، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن تحقيقات سيتم إجراؤها، في جميع الجرائم التي ارتكبها النازيون خلال «الحرب العالمية الثانية» ضد مواطني الاتحاد السوفيتي السابق.

وأوضح بوتين، إن الانتقامين في أوكرانيا ودول البلطيق: «إستونيا-لاتفيا-ليتوانيا»، والدول الأوروبية يواجهون عائق التاريخ الحقيقي، مشيرا إلى محاولة هذه الدول مراجعته وهدم الآثار للجنود السوفييت والتخلي عن أسلافهم

الرئيس الروسي: «موسكو» لن تخون أبدا ذكرى وإنجاز الآباء والأجداد

وأضاف بوتين أنَّ روسيا لن تخون أبدا ذكرى وإنجاز الآباء والأجداد.وفي وقت سابق، وضع الرئيس الروسي، الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان أخيه فيكتور، الذي لقي حتفه طفلا أثناء الحصار النازي لمدينة لينينجراد خلال الحرب الوطنية العظمى «الحرب العالمية الثانية».

من جانبه، قال لوكاشينكو، إنَّ بلاده وروسيا لا تريدان حربا، وأكد الرئيس البيلاروسي، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، ضرورة القيام بخطوات ودية، فيما أعرب السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، عن أمله من «لندن» التركيز على العلاقات الجدية والتخلي عن مسار المواجهة مع بلاده بدلا من مناقشة إمكانية نشوب صراع بين البلدين.

وفي ألمانيا، قالت السياسية اليسارية سارة فاجنكنخت، إن إمداد «برلين»، لأوكرانيا بالأسلحة غير إنساني، مضيفة في المؤتمر الأول لحزب «اتحاد سارة فاغنكنخت للعقل والعدالة»، حسبما ذكرت «سبوتنيك»، إن الغرب لا يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية، إذ أنه حتى الجنرالات الأوكرانيون لا يؤمنون بانتصار كييف.