هل تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية؟.. خبير في العلاقات الدولية يوضح

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة دولية كبرى بدأت قبل الأحداث الجارية في غزة، وتحاول الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تشكيل جبهة موحدة ضد روسيا، في ما يمكن تسميته بـ«حرب الإرادات الدولية».

الأزمة الروسية ستمكث طويلا

وأضاف «البرديسي»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه رغم اشتعال الأزمة الروسية منذ ما يقرب من عامين، إلا أنه يبدو أنها ستمكث طويلاً، وذلك على حد قول بعض القيادات الغربية، وسط ترجيحات بأنها ستمتد لعامين، حسبما قال أمين عام الناتو، أيضا.

التفوق الروسي يزعج الناتو

وتابع: «التفوق الروسي يزعج الناتو فيما يشكك البعض في استمرارية الدعم الغربي لـ أوكرانيا، والذي تعب من استمرارية العمليات التي طالت ولا تزال مستمرة، وهي حرب تكسير إرادات، حرب من يريد أن تكون له الكلمة في قيادة العالم».

واستطرد: «استمرار بؤر الصراع في أكثر من مكان يؤثر على وضع العالم، والتوترات تدل أن صيغة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت محل شكوك، والعالم أصبح كأنه يتهيأ لاستقبال صيغة جديدة، تعيد له التوازن، وتحفظ له الاستقرار».