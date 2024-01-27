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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مشيرة خطاب: إسرائيل ومن يساندها ضد الشعب الفلسطيني في ورطة كبرى

كتب:

محمد عزالدين
10:31 م | السبت 27 يناير 2024
السفيرة مشيرة خطاب

السفيرة مشيرة خطاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ إسرائيل في ورطة كبرى هي ومن يساندها ضد الشعب الفلسطيني، بسبب قبول عريضة الاتهام التي قدمتها جنوب إفريقيا، من محكمة العدل الدولية.

الدعم الأمريكي لإسرائيل 

وأضافت «خطاب» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أنّ إسرائيل «الطفل المدلل» للولايات المتحدة الأمريكية، التي تدعمها بقوة حتى بعد حكم محكمة العدل الدولية.

وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ محكمة العدل الدولية، أكدت أنّ ما ترتكبه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني «جريمة شنعاء».

وتقدم قصواء الخلالي، برنامجها على قناة «سي بي سي» من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل أبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.

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