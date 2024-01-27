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خبيرة قانون دولي: قرار محكمة العدل يلزم إسرائيل بتقديم تقرير حول الإبادة الجماعية

كتب:

عمرو صالح
08:35 م | السبت 27 يناير 2024
غزة

غزة

قالت السفيرة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي، إنّ جلسة محكمة العدل الدولية التي انعقدت أمس الجمعة، كانت تاريخية كونها انتهت بتأييد الأغلبية لصالح القضية الفلسطينية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة فرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

قرار محكمة العدل الدولية

وأوضحت «نجم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية لبنى عسل، إن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر، يجبر إسرائيل على تقدم تقرير بنظرتها للتطورات التي تطرأ على القضية الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة، وما قامت في الآونة الأخيرة.

الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين

وتابعت: «ويتضمن الحكم أن تقدم إسرائيل تقريرًا حول تصريحات البعض من مسؤولي حكومة اليمين المتطرف، ووسائل الإعلام الإسرائيلية على الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، وقتل الأبرياء بشكل عمدي، وذلك خلال شهر من جلسة المحكمة التي انعقدت أمس».

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بقلم عمرو صالح