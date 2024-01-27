بديلا للبلاستيك.. توزيع شنط تسوق قماش مجانا على أهالي الإسكندرية

وزع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، بقيادة الدكتور سامح رياض، عددل من شنط التسوق القماش متعددة الاستخدام مهداه من وزارة البيئة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية.

جاء ذلك على هامش تنفيذ عدد من الفاعليات بمراكز التسوق الكبرى بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة الوطني.

توعية المواطنين بمخاطر التلوث البلاستيكي

وبحسب بيان الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، اليوم، تم خلال هذه الفاعليات توعية المواطنين بمخاطر التلوث البلاستيكي، وخاصة المخلفات أحادية الاستخدام وأهمها أكياس التسوق البلاستيكية.

تأثير الأكياس البلاستيكية على البيئة

وجرى توعية المواطنين بتأثير تلك الأكياس البلاستيكية السلبي على البيئة بصفة عامة، وعلى البيئة البحرية بصفة خاصة، وكذلك علاقتها بالتغيرات المناخية التي تواجه كوكب الأرض.

حملات للتوعية بمشكلات المخلفات البلاستيكية

شارك بالفاعليات فريق عمل الفرع وعدد من المتطوعات ورائدات العمل البيئي، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتكثيف حملات التوعية بمشكلات المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذلك التواجد بين المواطنين في كل مكان للتعريف بدور المواطن كشريك في العمل البيئي.