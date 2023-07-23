«بيئة الإسكندرية» تحذر من إلقاء المخلفات في البحر.. تسبب انتشار القناديل 

حذر الدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، جميع مصطافي الإسكندرية من إلقاء المخلفات على الشواطئ أو في مياه البحر، ما يسبب تلوث المياه الذي يؤثر بالتبعية على صحتهم أو تمتعهم بمياه البحر، بل وقد تتسبب هذه المخلفات في انتشار القناديل.

وأضاف «رياض» لـ«الوطن»، أنّ جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، قد أطلق مبادرة «يلا نصيف من غير ما نلوث»، مناشدًا المصطافين بأن نظافة البحر والشواطئ مسؤليتهم.

سلوكيات خاطئة على شواطئ الإسكندرية

وأكد أنّ السلوكيات الخاطئة على شواطئ الإسكندرية، التي تتمثل في إلقاء الأكواب أو جميع أنواع أكياس المأكولات أو غيرها من المخلفات خاصة البلاستيكية، على الشواطئ أو في مياه البحر، تضر بالبيئة وتهدد الكائنات البحرية وتؤثر على حياة الأسماك، وأيضا قد تتأثر هذه الأسماك بالتلوث ما يعود بالضرر الصحي على المواطنين عند تناول المأكولات البحرية التي تعرضت للتلوث.

تداعيات تلوث البحر

وأشار إلى أن تداعيات التلوث اللحظية، تتجسد في المنظر والشكل السيئ غير الحضاري الذي تراه أعينهم خلال تواجدهم على الشواطئ، مؤكدًا ضرورة تجميع كل المخلفات في أقرب سلة مهملات.