الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرية مردا شمال سلفيت، ومزقت القوات، صور الشهداء والأسرى المعلقة على جدران القرية، كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت شابا يدعى محمد أمين صلاحات من مخيم جنين الواقع على الجانب الغربي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب الاقتحام، عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، مع الفلسطينيين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلي الأعيرة النارية تجاه الفلسطينيين، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، شابا يدعى ليث الجرمي من سكان «مخيم عسكر للاجئين» خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن حملة التحريض المبرمجة التي تطلقها حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» ليست بجديدة.

فتوح: حملة التحريض ضد «الأونروا» مخطط احتلالي قديم

وأشار فتوح، في بيان، إلى أن حملة التحريض ضد «الأونروا»، مخطط احتلالي قديم منذ سنوات هدفه شطب قضية اللاجئين وحق العودة والتعويض الذي أقرتها الشرعية الدولية طبقا للقرار 194 لعام 1948، مشيرا إلى أن التحريض هو انتقام للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، والمؤسسة الدولية بسبب مواقفه وتقاريره التي استندت إليها «محكمة العدل الدولية»، بمحاكمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر 20 ألف شخص، وفق لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، احتجاجا على الحرب في قطاع غزة، فيما رفع المتظاهرون، الأعلام الفلسطينية، وردد المشاركون، شعارات مناهضة لإسرائيل، واعتبروا الحرب على قطاع غزة بالإبادة الجماعية.