بريطانيا تقترح خطة لإنهاء «حرب غزة».. 5 نقاط بينها تشكيل حكومة كفاءات

اقترحت الحكومة البريطانية، خطة من 5 نقاط لإنهاء «حرب غزة»، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إلى مناقشة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، هذا الأسبوع الخطة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

الخطة البريطانية تقضي بتحديد أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية

وتقضي خطة الحكومة البريطانية لإنهاء «حرب غزة»، بوقف الأعمال العدائية والإفراج عن المحتجزين والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وتحديد أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية وتشكيل حكومة كفاءات تدير الضفة وقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام بريطانية بينها صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى إجراء مشاورات، أمريكية عربية إسرائيلية لصياغة 3 اتفاقيات متوازية من شأنها إنهاء الحرب في غزة.

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن الخطة البريطانية، اقترحت خروج قادة إحدى الفصائل الفلسطينية بينهم يحيى السنوار من قطاع غزة إلى دولة أخرى.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، وفق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، إلى أن ما تحاول «لندن» فعله هو ترسيخ فكرة البدء بالوقف المؤقت أولا على أن يتم العمل لتحويله إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتركيز على الواقع لتحقيق وقف إطلاق النار.

خطة مكمِّلة

وأضاف كاميرون، أن خطة بلاده مكملة لمبادرات أخرى يتم مناقشتها مع دول أوروبية وحكومات عربية أخرى.