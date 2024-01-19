قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، منطقة رفيديا غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطينيا «20 عاما» برصاص القوات الإسرائيلية في القدم، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إنه تم تفكيك الأطر التنظيمية الرئيسية للفصائل الفلسطينيية لكن لا يوجد حل كامل لجيوب المقاومة.

وفي وقت سابق، نشرت فصائل فلسطينية، مقطع فيديو، أظهر رهينة قالت إنه قتل جراء غارة جوية إسرائيلية،وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استمرت 40 دقيقة، مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب بقطاع غزة حتى تحقيق أهدافها، وفق لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وخلال حفل تشغيل السفن العسكرية بمقاطعة يالوفا جنوب غربي تركيا، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نتنياهو بالفوهرر الحديث، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«واشنطن»: نشعر بقلق كبير بشأن مقتل صبي أمريكي من أصل فلسطيني في الضفة

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، قال في وقت سابق، إن رئيس الإدارة الأمريكية جون بايدن لا يزال يؤمن بوعد وإمكانية حل الدولتين، مضيفا في إفادة صحفية، إن «واشنطن»، تشعر بقلق كبير بشأن تقرير عن مقتل صبي أمريكي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وفق لما ذكرته صحيفة «النهار» اللبنانية.

من جانبها، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن المنظم تدعم أي مباحثات من شأنها أن تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن الإفراج عن المحتجزين. وجاءت تصريحات المتحدث الأممي، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول ما إذا كانت المنظمة الدولية تدعم المباحثات التي جرت في مو بين وزارة الخارجية الروسية ومسؤولين من من أحدى الفصائل الفلسطينية.

آيزنكوت: لا أثق برئيس حكومة الاحتلال

ومساء أمس الخميس، نفى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب، جادي آيزنكوت، أن تكون إسرائيل قد هزمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وقال في مقابلة نادرة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، أن لا داعي لسرد قصص ألف ليلة وليلة، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف آيزنكوت، أنه لا يثق برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولكنه يثق فقط في مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر «الكابينت»، وأوضح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق- حول بملف المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، أنه من المستحيل إعادة المحتجزين في المستقبل القريب دون صفقة.