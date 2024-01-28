عاجل.. عبدالله السعيد يوقع للزمالك موسمين.. مهيب يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن حصول نادي الزمالك على توقيع عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز لمدة موسمين قادمين بعد جلسة جمعته بحسين لبيب رئيس القلعة البيضاء.

وكتب مهيب عبدالهادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس : «عبدالله السعيد يوقع للزمالك لمدة موسمين في جلسة جمعته مع حسين لبيب».

مصدر يكشف كواليس اتفاق الزمالك مع السعيد

وكان مصدر داخل الزمالك كشف للوطن سبورت خلال الساعات الماضية بأن مسؤولي الأبيض توصلوا لاتفاق خلال الساعات القليلة الماضية، مع عبد الله السعيد، ، من أجل تدعيم صفوف «الأبيض»، خلال الفترة الحالية، بناء على رغبة النادي في التدعيم، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «نادي الزمالك تواصل مع مسؤولي نادي بيراميدز، من أجل الحصول على خدمات عبد الله السعيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية»، مشيرا إلى أن اللاعب أبدى رغبة رسمية، ويضغط في الوقت الحالي من أجل الانتقال إلى صفوف الأبيض، في الانتقالات الشتوية الجارية».