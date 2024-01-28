وجبة غداء لآخر الشهر.. سهلة ولذيذة ولا تتخطي الـ15 جنيها

عادًة ما تحتارين في اختيار وجبة الغداء، وترغبين في جعلها سريعة وغير مكلفة، ويقدم لكي «الوطن»، اقتراحًا لوجبة سهلة وسريعة ومغذية، لا تتعدى تكلفتها 15 جنيها، وتكفي عدد 4 أفراد، حيث أن المكونات المستخدمة لا تتعدى النص كيلو من كل صنف، وهي وجبة «المسقعة»، والتي تعد من الوجبات الشعبية اللذيذة والموفرة في نفس الوقت، إذ يمكن تنفيذها بأقل من 15 جنيها، ونقدم لكي طريقة تحضير المسقعة على طريقة الشيف شربيني.

مكونات وجبة المسقعة

نصف كيلو باذنجان، والذي يتراوح سعره من 3 إلى 4 جنيهات.

نصف كيلو من البطاطس، ويتراوح سعره من 4 إلى 5 جنيهات.

نصف كيلو طماطم، ويأتي سعره في حدود 4 جنيهات.

عدد 2 فص من الثوم المفروم وبصلة مفرومة

ملح وفلفل أسود

مكعب من المرقة

طريقة تحضير المسقعة

يوضع الباذنجان المقطع إلى شرائح في الملح بعضًا من الوقت، ومن ثم يتم قليه في الزيت حتى يكتسب اللون الذهبي، وكذلك تتم نفس الخطوة مع البطاطس المقطعة على شكل أصابع.

وبعد ذلك يشوح البصل والثوم في بعضًا من الزيت، إلى أن يكتسب اللون الذهبي، وفي هذه الأحيان تخلط الطماطم، حتى تصل لقوام ناعم، وتضاف للبصل والثوم فور وصولهم للدرجة المطلوبة، ويضاف عليهم الملح والفلفل والمرقة، وتترك إلى أن تنضج

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وفي الخطوة الأخيرة يوضع نصف كمية خليط الطماطم المطهو مع البصل والثوم، في صينية ويفضل من نوعية البايركس إذا كانت متوفرة، ويرص الباذنجان والبطاطس، ويمكن إضافة بعضًا من شرائح الفلفل الأخضر حسب الرغبة، وتوضع الكمية المتبقية من خليط الطماطم، وتدخل إلى الفرن حتى تكتسب لون الوجه، وتمتزج الأطعمة المختلفة مع بعضها.