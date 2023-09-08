أسعار الخضروات اليوم الجمعة 8-9-2023 في الأسواق.. الباذنجان بـ7 جنيهات

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 8-9-2023، في مختلف المحلات والأسواق استقراراً، ويتابعها العديد من المواطنين للتعرف على الأسعار بشكل يومي، التي تتغير قليلا من منطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر الخضروات حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الجمعة في الأسواق، «سعر بيع للمستهلك»، كالآتي:

سعر كيلو الطماطم: 14 جنيها.

سعر كيلو البطاطس: 14 جنيها.

سعر كيلو الليمون البلدي: 13 جنيها.

سعر كيلو البامية: 30 جنيها.

سعر كيلو الملوخية: 8 جنيهات.

سعر كيلو ليمون أضاليا: 13 جنيها.

سعر كيلو الليفت: 8 جنيهات.

سعر كيلو الكوسة: 19 جنيها.

سعر الكرنب «الواحدة»: 20 جنيها.

سعر كيلو القلقاس: 18 جنيها.

سعر القرنبيط «الواحدة»: 19 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الرومي: 16 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الحامي: 14 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء: 20 جنيها.

سعر كيلو السبانخ: 14 جنيها.

سعر كيلو الخيار الصوب: 13 جنيها.

سعر كيلو الخبيزة: 7 جنيهات.

سعر كيلو الجزر الأصفر: 14 جنيها.

سعر كيلو البطاطا: 6 جنيهات.

سعر كيلو البسلة: 24 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان عروس: 10 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الرومي: 7 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الأبيض: 11 جنيها.

سعر كيلو البصل: 20 جنيها.