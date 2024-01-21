7 وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية.. أبرزها ماسك البطاطس

تهتم أغلب السيدات بالحصول على بشرة صحية خالية من العيوب، من خلال استخدام المكونات الطبيعية الموجودة في المنزل لعمل ماسكات طبيعية خالية من المواد الكيميائية التي تضر البشرة في الكثير من الأحيان، لذا نستعرض في التقرير التالي 7 وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة.

للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، يمكن الاستعانة بتلك الوصفات الطبيعية، التي أوضحها موقع health line، كالتالي:

7 وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة

1) وصفة قشر البرتقال والزبادي

تساعد وصفة البرتقال والزبادي في الحصول على بشرة نضرة وناعمة ومشرقة ويمكن تحضريها خلال اتباع الخطوات التالية:

- تحضير مكونات الوصفة وهي (ملعقة كبيرة من الزبادي، ملعقة كبيرة من قشور البرتقال المطحونة).

- خلط قشور البرتقال مع الزبادي جيدًا حتى تصبح عجينة، ووضعها على الوجه من 15 لـ 20 دقيقة ثم غسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ.

2) وصفة القهوة

يمكن استخدام القهوة للحصول على بشرة نضرة وصحية، بفضل احتوائها على الكافيين الذي يعمل على شد البشرة وزيادة نضارتها.

ويمكن استخدامه على الوجه من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تحضير مكونات الوصفة وهي (كوب من القهوة المطحونة، نصف كوب من مسحوق الكاكاو، كوب من الحليب، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من العسل).

- خلط المكونات السابق ذكرها ووضعها على الوجه حتى تجف، ثم يُغسل الوجه بالماء الدافئ.

3) وصفة البطاطس

تساعد وصفة البطاطس على الحصول على بشرة ناعمة ونضرة، ويمكن تحضير الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تحضير مهروس البطاطس أو ماء البطاطس المهروسة.

- وضع مهروس البطاطس على الأجزاء الداكنة في البشرة من 15-20 دقيقة.

- غسل الوجه بالماء الدافئ، تكرار هذه الوصفة مرتين كل يوم.

4) وصفة بياض البيض

يمكن الحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب من خلال عمل وصفة بياض البيض، كالتالي:

- تحضير بيضة واحدة.

- فصل بياض البيضة وخفقها حتى الحصول على رغوة.

- وضع الرغوة على البشرة حتى تجف، ثم تُغسل البشرة بالماء الدافئ.

5) وصفة الشاي والعسل

باتباع الخطوات التالية يمكنك الحصول على بشرة ناعمة ونضرة كالتالي:

- تحضير كوب واحد من منقوع الشاي ونصف ملعقة من العسل.

- خلط المكونات جيدا ووضعها على الوجه لمدة 20 دقيقة حتى تجف.

- تدليل البشرة بلطف، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

6) وصفة عصير الليمون واللبن

تساعد وصفة عصير الليمون واللبن على تفتيج البشرة والحصول على بشرة ناعمة ونضرة، ويمكن تحضيرها كالتالي:

- تحضير ملعقة كبيرة من اللبن و كمية من عصير الليمون وملعقة من العسل.

- خلط المكونات جيدا ووضعها على الوجه حوالي 20 دقيقة ثم غضل الوجه بالماء الدافئ.

7) وصفة الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تقدم خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات ما يزيد من نضارة البشرة.

ويمكن تحضيرها كالتالي:

- تحضير كمية من الزبادي، وكمية من العسل، ومطحون الكركم.

- خلط المكونات مع بعضها في وعاء، ووضعه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه جيدا بالماء الدافئ.