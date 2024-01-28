وزيرة البيئة تطلق المسابقة الصحفية السنوية لجمعية كتاب البيئة والتنمية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن إطلاق المسابقة الصحفية السنوية لجمعية كتاب البيئة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة البيئة والتي تحمل هذا العام اسم الكاتب الصحفي الكبير وجدى رياض.

ويدور موضوع المسابقة هذا العام حول الالتزام البيئي بالصناعة لأفضل الفنون الصحفية خلال الربع الثاني من العام 2024، وتهدف المسابقة إلى رفع الوعى البيئي وتنمية قدرات الصحفيين في مجال الكتابة البيئية والتنموية.

وخلال الاحتفالية باليوبيل الفضي بمرور 25 عامًا على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، تم استعراض 10 مشروعات المزمع تنفيذها في عدد من المحافظات المصرية، بتكلفة 95.63 مليون يورو وبتمويل 67,52 مليون يورو، لتحقيق عدد من الأهداف ومنها تدوير المخلفات الصلبة، كفاءة استخدام الموارد، وإنتاج الوقود البديل، إعادة التدوير، وخفض الانبعاثات، وهي:

1- شركة فيلكس بي فيلمز – خط تدوير مخلفات PET وهي شركة لانتاج أفلام بولي بروبلين PP – أفلام البولي إيثيلين تيريفثاليت PET، بمدينة 6 أكتوبر.

المشروع: تركيب خط إعادة تدوير لزجاجات PET وسوف يحل الراتينج المعاد تدويره (12 ألف طن سنويًا) محل كمية مكافئة من الراتينج الأحفوري الذي توفره شركة إندوراما في السويس.

التمويل: تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 16.03 مليون يورو وبتمويل قدره 7 مليون يورو من خلال البرنامج.

2- وادي النيل للاسمنت - إنشاء منظومه كامله للوقود البديل RDF داخل المصنعلانتاج كلينكر – أسمنت بمدينة بني سويف

المشروع : إنشاء منظومه كاملة للوقود البديل RDF داخل المصنع واستخدامه للتوافق مع البيئة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للكلنكر 7200 طن في اليوم، وقد تم تصميم المشروع بحيث يتم إرسال معدل تغذية AF يبلغ 20 طن/ساعة مباشرة إلى وحدة التكليس.

التمويل: تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 5 ملايين يورو وبتمويل قدرة 3.5 مليون يورو من خلال البرنامج.

3- لورد انترناشيونال - استبدال خط انتاج قديم بخط انتاج ماكينات صديقة للبيئة أحادية الجانب بتكنولوجيا Gothic Arch لإنتاج شفرات حلاقة بمحافظة الإسكندرية.

المشروع: استبدال 4 خطوط إنتاج بالتكنولوجيا القديمة بخط إنتاج جديد يستخدم تقنية مبتكرة تعمل بنظام سن احادية الجانب بتكنولوجيا (Gothic Arch) والتى تسمح بإعادة التدوير الآمن لشفرات الحلاقة المستعملة، فهو يسمح بإعادة تدوير الخراطيش المعدنية بالكامل وتقليل استهلاك المواد والطاقة، حيث يندرج المشروع المقترح ضمن فئة المشروعات الداعمة لتحقيق مبدأ الاستهلاك والإنتاج المستدام (SCP)

التمويل: تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 11 مليون يورو وبتمويل قدرة 5.4 مليون يورو من خلال البرنامج.

4- العربية للأسمنت - تغيير فلتر الكتروستاتيكي بفلتر نسيجي:

لإنتاج الاسمنت بالعين السخنة المشروع: تغير الفلتر الألكتروستاتيكي بفلتر نسيجي، لتحسين نوعية الهواء من خلال خفض نسب الأتربة المنبعثة من مداخن صناعة الأسمنت وتحقيق التوافق مع أحكام قانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والخاصة بانبعاثات مداخن صناعة الأسمنت.

التمويل: تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 4 مليون يورو وبتمويل قدرة 3,5 مليون يورو من خلال البرنامج.

5- شركة اسوان للأسمدة - إعادة تأهيل وحدة التحبيب. لانتاج أسمدة فوسفاتية باسوان

المشروع: إعادة تأهيل وحدة التحبيب للحد من ملوثات الأتربة داخل بيئة العمل للتوافق مع القانون بالإضافة الى تركيب أجهزة رصد الإنبعاثات وربطها بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات بجهاز شئون البيئة

التمويل: تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 3,3 مليون يورو وبتمويل قدرة 3 مليون يورو من خلال البرنامج.

6- شركة سولوسوفت للورق- خط تدوير مخلفات المناديل.

لانتاج مناديل ورقية بمدينة 6 أكتوبرالمشروع: خط تدوير مخلفات المناديل لإنتاج المناديل الروقية عن طريق خلط مخلفات المناديل الورقية والمخلفات التي تأتي من السوق وكذلك اللب لاستخدامهما كمادة خام.

التمويل: تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 9,68 مليون يورو وبتمويل قدرة 8,8 مليون يورو من خلال البرنامج.

7- المون للطباعة- اعادة تدوير المذيب

لانتاج رولات مطبوعة بولي بروبالين المط – بولي إيثلين ميلكي – بولي أستر – بولي بروبالين – بولي إيثيلين، بمدينة برج العرب.

المشروع: اعادة تدوير المذيب Ethyl acetate، من خلال تركيب وإنشاء محطة إسترجاع المذيب والتي تعمل علي سحب الهواء من منطقة التصنيع ومن ثم إستخلاص مذيب ال Ethyl acetate وإعادة إستخدامة مرة أخري في العملية الصناعية.

التمويل: تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 4,4 مليون يورو وبتمويل قدرة 4 مليون يورو من خلال البرنامج.

8- بريما بلاست مصر- وحدة تدويرالمخلفات الصلبة

لمنتجات البلاستيك بمدينة بدرالمشروع: وحدة تدوير المخلفات الصلبة بتنفيذ ثلاثة خطوط إنتاج، لإنتاج كرات من LDPE وHDPE وPET المعاد تدويرها، ويتكون كل منها من خط غسيل وخط تكوير.

وسيتضمن خط PET أيضًا آلة فرز بصرية.

وستشمل المحطة الجديدة أيضًا محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

التمويل: تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 10,50 مليون يورو وبتمويل قدرة 9,3 مليون يورو من خلال البرنامج.

9- سيدي كرير للبتروكيماويات – استرداد الحرارة المهدرة والبخار.

لانتاج الإيثيلين – البيوتين، بمدينة الاسكندرية

المشروع : التوليد المشترك للكهرباء والبخار CHP، حيث يستخدم المصنع حاليًا كميات كبيرة من الكهرباء في عمليات الإنتاج، يتم شرائها من مصنع البتروكيماويات المصري المجاور، وتخطط الشركة لتركيب محطة توليد مشترك بقدرة 7.5 ميجاوات عن طريق إستخدم توربينات الغاز لإنتاج الكهرباء اللازمة واستعادة الحرارة المهدرة من غازات المداخن.

التمويل: تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 20 مليون يورو وبتمويل قدرة 15 مليون يورو من خلال البرنامج.

10- الشركة المالية والصناعية – إنشاء وحدة حامض كبرتيك جديدة لانتاج حامض كبرتيك مركز 98% - سوبر فوسفات ناعم - سوبر فوسفات محبب، بمدينة منقباد، أسيوط

المشروع: إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبرتيك بطاقة إنتاجية 250 طن / يومإعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبرتيك (إعادة تأهيل سيور التغذية للطواحين - إعادة تأهيل السير الوزان لوحدتى إنتاج السماد - إعادة تأهيل أبراج غسيل وامتصاص الغازات والأتربة ومجرى سحب الغازات - إعادة تأهيل وحدة فلوسليكات الصوديوم - فصل الرواسب الناتجة من مياه الغسيل - تركيب وحدة سحب غازات بعد القواطع لماكينتى إنتاج السماد - تركيب فلاتر لفصل الأتربة الناتجة من معدات التعبئة للسماد الناعم - أجهزة قياس ومراقبة للتحكم والربط على الشبكة القومية).

التمويل: تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 11.7 مليون يورو وبتمويل قدرة 8,02 مليون يورو من خلال البرنامج.