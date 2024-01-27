المتحف اليوناني بالإسكندرية يصمم أثاثا مستداما احتفالا بيوم البيئة الوطني

احتفل المتحف اليوناني الروماني، بنتاج مشروع الأثاث المستدام «PALMOBILIA»، الذي ينظمه بالتعاون مع معهد جوته الألماني، ومركز تحديث الصناعة، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني في 27 يناير من كل عام.

وبحسب بيان المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، مساء اليوم، فإن المشروع عبارة عن تصميم أثاث مستدام من جريد النخيل.

أهداف التنمية المستدامة للمشروع

ويهدف المشروع إلى تحقيق عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الأهداف البيئية كما يلي:

- إعادة تدوير واستثمار مخلفات النخيل في صناعة أثاث مستدام وصديق للبيئة وذو تصميم عصري.

- الحفاظ على أحد الحرف التراثية من الاندثار، إذ عُرف المصري القديم هذه الحرفة منذ آلاف السنين، وصنع من جريد النخيل الأثاث والسلال وبناء الأسطح.

- العمل على رفع وتحسين المستوى المادي والمعيشي، وتحقيق حياة كريمة بين أفراد المجتمع المحلي.

- الحد من المشكلات البيئية وعلى رأسها أزمة التغيرات المناخية.

وجرى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، وافتتاح معرض بالموبيليا بمعهد جوته الألماني، لعرض الأثاث المستدام والمبتكر نتاج الورشة.