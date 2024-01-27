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متحف كفر الشيخ يحتفل بيوم البيئة الوطني بورشة رسم وتلوين وجولة إرشادية

كتب:

مصطفى عنز
10:14 م | السبت 27 يناير 2024
متحف كفر الشيخ يحتفل بيوم البيئة الوطني

متحف كفر الشيخ يحتفل بيوم البيئة الوطني

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، ورشة رسم وتلوين تم بها تعريف الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها، ثم جولة إرشادية بالمتحف لمجموعة من أطفال حضانة الأمل، في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني، الذي يتم الاحتفال به يوم 27 يناير من كل عام.

ورشة فنية وجولة إرشادية

ونفذ الأطفال خلال الورشة الفنية، رسم وتلوين نماذج للبيئة مثل الكرة الأرضية، والأشجار، والغابات، والحيوانات، والطيور، كما أبدوا إعجابهم الشديد بمقتنيات متحف كفر الشيخ، وحرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة الفنية والجولة الإرشادية، التي تأتي احتفالاً بيوم البيئة الوطني، الذي يتم الاحتفال به يوم 27 يناير من كل عام، ويأتي تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، وهو قانون رقم 4 لسنة 1994.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.

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