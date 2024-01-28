ما هي وكالة الأونروا؟.. تشهد وقف للمساعدات وقطع للعلاقات مع الدول

احتجاجات واسعة من جانب الأمم المتحدة بعد الهجوم الذي لحق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ووقف عدد من الدول المساعدات المقدمة لها، عقب إنهاء عقود 9 موظفين لديها نظرا لتورطهم في أحداث الـ7 أكتوبر من جانب الفصائل الفلسطينية تجاه الإسرائيليين بحسب مزاعم إسرائيلية.

متى تمّ تأسيس الأونروا؟

والأونروا التي يتردد اسمها بقوة عبر المنصات العالمية، هي وكالة ترتبط بمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين بالشرق الأدنى، بحسب ما كشفه موقع الوكالة الرسمي، والتي كشفت تاريخ تأسيسها؛ إذ قالت إنه تم تشكيلها نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948، وذلك من أجل مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد فرص العمل لهم.

وبدأت الوكالة عملها لأول مرة في مايو 1950 بعد عامين من قيام دولة الاحتلال، ومع غياب حل أمر لاجئي فلسطين عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا حتى 30 يونيو 2023.

وتحصل الوكالة على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الحكومات الإقليمية، ويشكل ذلك 92% من وارداتها المالية.

خدمات وكالة الأونروا

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإنَّ خدمات الأونروا تشمل العديد من الجوانب، بينها التعليم والإغاثة والرعاية الصحية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح، والقروض الصغيرة، والبنية التحتية.

ومن أجل حصول اللاجئ الفلسطيني على خدمات تلك الوكالة التسجيل فيها مباشرة؛ إذ تشير بيانات الخدمات أن مع بداية الأونروا كانت تقدم خدماتها من أجل 750 ألف فلسطيني، وحاليًا هناك 5 ملايين لاجئ ممن يحق لهم الاستفادة من خدماتها التي تحصل على تمويلها من الجهات السابق ذكرها.

وبجانب الدول التي تمول الوكالة، تقيم الأونروا شراكات مع مجموعة من المؤسسات والشركات، وتعمل بشكل متصل مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص من أجل الاستفادة من جميع الخبرات والموارد.