هجوم إرهابي محتمل في أمريكا.. وترامب يكشف عن السبب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنَّ هناك احتمالًا بنسبة 100% لوقوع هجوم إرهابي في الولايات المتحدة بسبب العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف «ترامب» في تجمع انتخابي في نيفادا، أنَّ «بلادنا تسير إلى الجحيم بسبب الأشخاص غير الأكفاء أو السيئين»، مشيرا إلى أن الإرهابيين يأتون دون رادع من جميع أنحاء العالم، إذ إن هناك فرصة بنسبة 100% لوقوع هجوم إرهابي كبير في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية

هجوم إرهابي محتمل في الولايات المتحدة

وخصص «ترامب» جزءا كبيرا من خطابه للوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، ووعد مجددا بـإطلاق أكبر عملية ترحيل في أمريكا.

وبحسب استطلاعات الرأي العام، فإن مشكلة الهجرة والوضع على الحدود الجنوبية، التي عبرها عدد قياسي من المهاجرين منذ تولي الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن منصبه عام 2021، من القضايا الرئيسية في الولايات المتحدة هذا العام. انتخابات رئاسية.

وسبق أن أعرب «ترامب» عن معارضته لمشروع اتفاق الحدود الذي يجري التفاوض عليه في الكونجرس الأمريكي، والذي وصفه بايدن بأنه مجموعة الأقوى والأكثر عدالة من الإصلاحات الممكنة، والتي إذا تم إقرارها، ستسمح للرئيس بإغلاق الحدود في ظروف الطوارئ.

«ترامب» يرفض مشروع يهدف إلى تنظيم الهجرة في إمريكا

وكتب «ترامب»، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: «إن التوصل إلى اتفاق سيئ بشأن الحدود أسوأ من عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق».

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق، أن هذا المشروع سيمنحه سلطة طوارئ جديدة من اجل اغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة، مشيرا إلى أنه في حال منحه هذه السلطة، فإنه سيقرر العمل بها فورا عقب توقيعه على المشروع ليصبح ساري المفعول.