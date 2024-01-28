منظمة التحرير: سنعمل على رفع التنسيق مع مصر لحشد الجهود لدعم الأونروا

قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إنّها ستعمل على رفع وتيرة التنسيق مع مصر والشركاء في الدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية وكل الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الجهود لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» وبرامجها، وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، وحشد التمويل اللازم حتى تتمكن الوكالة الأممية من الاستمرار بعملها.

واعتبرت الدائرة، في بيان، قرار الدول التي علقت تمويلها الإضافي لوكالة «الأونروا»، وفق لوكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، عقابا جماعيا لمجتمع اللاجئين، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يتعرض لها الفلسطينيين في قطاع غزة.

الخارجية الفلسطينية: قرار عدد من الدول تعليق تمويل «الأونروا» مسيس

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتبرت في وقت سابق، قرار عدد من الدول تعليق تمويلها لوكالة «الأونروا» عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة في بيان، إلى قرارات مسيسة وغير متناسبة وازدواجية معايير، فيما أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، أن القرار يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين.

وكان رئيس وزراء أسكتلندا حمزة يوسف، أشار في وقت سابق، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إلى أن سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية، ولا يمكن معاقبتهم بشكل جماعي.

ومساء أمس السبت، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، تعليق بلادها تمويل وكالة «الأونروا»، بالتنسيق مع الدول المانحة الأخرى ومن بينها:«كندا-أستراليا-إيطاليا-بريطانيا-فنلندا»، فيما أكد المفوض العام للوكالة الأممية، فيليب لازاريني، أن القرار يهدد العمل الإنساني في المنطقة، خاصة في غزة، مشيرا في بيان، إلى أن أكثر من مليوني شخص في القطاع يعتمدون على الوكالة مع استمرار الحرب والنزوح.

الأمم المتحدة تعلن فصل 9 عاملين في «الأونروا»

ووفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فصل 9 أشخاص من العاملين في وكالة «الأونروا»، من بين 12 شخصا بينهم حالة وفاة، بعد التحقيق في ضلوعهم بعملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

من جانبه، قال النائب السابق لرئيس جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي «الموساد»، عضو عن حزب «يش عتيد» أو «يوجد مستقبل» رام بن باراك، إن حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفا في إسرائيل أو تدار بنسبة 100% من قبل عناصر متطرفة، ويجب إسقاطها، وفق لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.

بدورها، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وفق وكالة «وفا» الفلسطينية.

وفي لبنان، تجددت غارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، على عدد من البلدات جنوب البلاد، ما أسفر عن تضرر تعاونية لبيع المواد الغذائية عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.