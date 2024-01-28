وزير الخارجية السعودي: نتطلع للتعاون والتنسيق مع الشقيقة مصر في جميع المجالات

قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، إنّه ناقش مع سامح شكري وزير الخارجية، استقرار ونماء اقتصادي مصر والمملكة والتكامل بينهما.

وأضاف بن فرحان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «أكدنا حرصنا على استمرار التنسيق والتعاون لتسهيل المعوقات الاستثمارية لتعزيز التبادل التجاري، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وناقشنا مجمل القضايا الإقليمية».

وتابع: «نتطلع دائمًا إلى استمرار التعاون والتنسيق مع مصر الشقيقة في جميع المجالات بما يحقق تطلعات البلدين الشقيقين».