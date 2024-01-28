«القاهرة الإخبارية»: استراتيجية جديدة للجيش السوداني لمواجهة قوات الدعم السريع

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن ما يجري في السودان هو توسيع الجيش السوداني سيطرته على الكثير من المدن الخاصة بقوات الدعم السريع، موضحًا أنّ الجيش اتجه إلى استراتيجية جديدة، تتمثل في الهجوم على مواقع الدعم السريع.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»،: «علمت من شهود عيان بمنطقة الخرطوم أن اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع وسط الخرطوم، وكذلك في محيط قيادة الجيش، بالإضافة إلى أن مدفعية وادي سيدنا صوبت مدفعيتها نواحي منطقة شرق الخرطوم، وهذه المنطقة كانت تتواجد فيها مجموعة الدعم السريع بكثافة».

وتابع: «الملاحظ في هذه الأيام، اتجاه الجيش السوداني صوب استراتيجيته الجديدة من حيث الهجوم على مواقع الدعم السريع، وحدثت أمس مواجهات عنيفة في عدة جبهات بمنطقة الخرطوم بحري، وبحسب شهود عيان، فإن هناك انتشار بكثافة في الشوارع الرئيسية في مدينة الخرطوم البحري، ما يؤكد أن الجيش السوداني بدأ يسيطر على أجزاء كبيرة من العاصمة».