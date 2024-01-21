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مراسل «القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يحرز تقدما في عدة مواقع بأم درمان

كتب:

هانى حسن
04:56 م | الأحد 21 يناير 2024
عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان

عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان

قال عثمان الجندي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة أم درمان السودانية، إن أم درمان هي المدينة الأولى التي انطلقت فيها الاشتباكات بين الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع، في شهر أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الجيش السوداني يحرز تقدماً في مواقع مختلفة بالمدينة.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، في رسالته على الهواء اليوم الأحد، أن مسيرات الجيش السوداني قصفت المدينة الرياضية، التي تتمركز بها ميليشيا الدعم السريع، فيما ردت المليشيا بقصف قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم. 

وتابع أن القصف المدفعي من مليشيا الدعم السريع كان عنيفاً للغاية، من منطقة شرق الخرطوم، وأكد أن الجيش السوداني أحرز تقدماً كبيراً للغاية، ورجحت كفته في مناطق كثيرة بأم درمان القديمة، حيث سيطر على محور شرق ووسط أم درمان، والسوق الشعبي وغيرها من المناطق الغربية.

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