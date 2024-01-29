20 دقيقة باليوم يمكنها تغيير حياتك.. تعرف على أهمية القيلولة وطريقتها

20 دقيقة فقط من شأنها أن تحميك من أزمات صحية عدة، خاصة مع تقدم العمر، وذلك باستخدام حيلة سهلة، من شأنها أن تجدد طاقتك وتمنحك فرصة لحماية الدماغ من التلف، إلى جانب تأخير أعراض التقدم في العمر، وتحسين التركيز بشكل كبير.

تفاصيل دراسة تشير إلى أهمية الحصول على قيلولة

نوم القيلولة نهارا يعد فك الشفرة واللغز في الحفاظ على حالة صحية مستقرة، إذ يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتحسين الأداء بشكل عام والصحة العامة للجسد، كل ذلك فقط من خلال الحصول على قسط قليل من النوم مدته لا تتخطى الـ20 دقيقة، بحسب دراسة جديدة نشرتها مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز».

النوم في حد ذاته لمدة 20 دقيقة لن يكون كافيًا، وفقًا للدراسة الحديثة التي أجراها باحثون في جماعة كوليدج بلندن، فإن أيضًا من العوامل المؤثرة للغاية هي اختيار الوقت المناسب للحصول على تلك القيلولة لتجنب أي آثار سلبية قد تأتي بسببها، على أن تكون في فترة النهار.

نوم القيلولة قصير المدة يمكن أن يساعد في تحسين اليقظة والتركيز، ما يجعل من السهل أداء المهام العقلية الصعبة، إلى جانب أنها من شأنها أن تزيد الأداء الرياضي، من خلال تعزيز السرعة والقوة لدى الأشخاص الذين يمارسونها بشكل دوري.

يمكن أن تساعد القيلولة أيضًا في تحسين الذاكرة واستقبال المعلومة بشكل أفضل، ما يساعد على تذكرها، إلى جانب قدرتها على إحداث تغييرات استثنائية على مستوى الجسم والصحة، من خلال خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ما قد يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتحسين المزاج وتقليل التوتر.

تشير الدراسة إلى أن مدة القيلولة المثالية ما بين بين 10 إلى 20 دقيقة، ولايجب أن تزيد عن 30 دقيقة، فإذا حدث ذلك قد يؤدي إلى الشعور بالنعاس بعد الاستيقاظ.

يفضل أخذ القيلولة في فترة ما بعد الظهر، بين الساعة 12 ظهرا و4 عصرا، هذا لأن الجسم يميل إلى أن يكون أكثر نعاسا في هذا الوقت من اليوم.

نصائح للحصول على قيلولة صحية وناجحة