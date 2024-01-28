رئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بأسوان

افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، نظام التحول الرقمي والميكنة الشاملة في محافظة أسوان، وذلك من خلال اجتماع تنسيقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

منظومة التحول الرقمي

وأكدت محافظة أسوان، في بيان اليوم، أن منظومة التحول الرقمي والميكنة تشمل جميع مكاتب ونيابات المحافظة، بما في ذلك المكتب الفني بأسوان، وفرع الدعوى التأديبية بأسوان، ونيابات أسوان القسم الأول والقسم الثاني، ونيابة إدفو ونيابة كوم أمبو.

وخلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أشار المستشار حافظ عباس إلى أن هذا الافتتاح يعد نواة لتنفيذ خطة الدولة القومية للتحول الرقمي في محافظات صعيد مصر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحث الحضور على بذل أقصى جهودهم وتفانيهم في العمل، من أجل مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز دولة القانون.

وتنضم نيابات محافظة أسوان إلى قائمة المحافظات التي تم تفعيل نظام التحول الرقمي فيها، وتشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر والسادس من أكتوبر ومدينة بنها.

المشروع ضمن استراتيجية مصر 2030

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات السياسية ورؤية النيابة الإدارية لتحسين دورها وتحقيق العدالة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.