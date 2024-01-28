توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في قرى الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة «صناع الدفا»، لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في قرى مراكز المحافظة، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وعدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية.

اصطفاف السيارات المحملة بالبطاطين

وتفقد المحافظ اصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء، في منطقة العربات المتنقلة، مشددا على دور المشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والمساهمة مع الجهاز التنفيذي في إنجاح خطط وبرامج التنمية على أرض المحافظة، والتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وتستهدف المبادرة توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية، في عدد كبير من قرى مراكز المحافظة المختلفة؛ ففي مركز زفتي سيجري التوزيع في قرى حنون ومسجد وصيف وشبراملس وكفر الجنيدي وقرية بلاي بمركز السنطة.

وفي مركز طنطا سوف يجري التوزيع في قرى خرسيت وحصة شبشير، وفي قرية كفر المحروق بكفر الزيات، ومركز قطور تحديدا بدماط والشين.