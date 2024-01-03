مبادرة «دفاء لكل بيت» توزع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، وعضو الأمانة المركزية بحزب «مستقبل وطن»، إن مبادرة «دفاء لكل بيت» قامت بتوزيع عدد كبير من البطاطين على الأهالي والأسر الأكثر احتياجاََ بعزبة شعيب بأبوصوير في الإسماعيلية، بالتنسيق مع القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة.

الكشف على 1850 من أبناء أبوصوير

أوضح «عثمان» في بيان، أن قافلة الطبية أجرت الكشف على 1850 من أبناء أبوصوير، برئاسة الدكتورة بثينة بركات مديرة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية.