تأهيل 12 منزلا ضمن قافلة «دفا وأمان» للأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

في إطار التنسيق والتعاون البناء بين محافظة المنوفية وجمعية صناع الحياة للنهوض ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة للفئات المستحقة من أبناء المحافظة، لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، جرى تسقيف وتأهيل 12 منزلا للأسر الأولى بالرعاية.

تسقيف 12 منزلا بالمنوفية ضمن صناع الحياة

وإستكمالاً للدور الخدمي والتنموي لجمعية صناع الحياة، أوضح المهندس حسين شعبان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه جرى تسقيف 12 منزلًا ضمن قافلة «دفا وأمان» للأسر الأولى بالرعاية، وذلك استكمالاً لخطة الجمعية لتأهيل 200 سقف لحماية تلك الأسر من برد الشتاء، وتوفير بيئة آمنة لهم، والمساهمة في تحسين مستوى الحياة المعيشية وتحقيق التنمية المجتمعية لهم، يأتي هذا في إطار البروتوكول الذي جرى بالتنسيق بين محافظ المنوفية وجمعية صناع الحياة.

تعزيز العمل التطوعي

وأكد محافظ المنوفية، دعمه الكامل لتعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية التي تعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تتبناها الدولة المصرية، مثمناً الدور الرائد الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة والجهود المبذولة في عملية التشارك والإغاثة، وتقديم يد العون لجميع الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أهمية العمل الأهلي الذي يعبر عن ضمير المجتمع تجاه الأسر والفئات الأولى بالرعاية.