اللحظات الأخيرة.. ماذا يحدث في آخر 5 دقائق قبل الموت؟

ماذا يحدث آخر خمس دقائق عند الاحتضار؟، ماذا يحدث للشخص قبل الوفاة؟، ماذا يحدث للميت قبل وفاته مباشرةً؟، أسئلة كثيرة تتردد في الأذهان، لمعرفة ما الذي يحدث قبل أن يذهب الشخص لدار الحق، ويود الكثيرون معرفتها حتى تكون عظة تدفع لعمل الحسنات، لمثل هذه الدقائق.

ماذا يحدث آخر خمس دقائق عند الاحتضار؟

الموت عبارة عن انفصال الروح عن الجسد، ويشغل معرفة ماذا يحدث آخر خمس دقائق عند الاحتضار؟ الكثير من الناس، وهو ما عبرت عنه رحمة رشاد، الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية: «الخوف من الموت لا نأثم عليه، ولكن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فلا يجب الخوف من الموت، وعلى العبد الصلاة والقرب من الله».

أول خمس دقائق قبل الموت

سألت السيدة عائشة رسول الله صلى عليه وسلم، أكراهية الموت خطأ، قال لها ليس الأمر كذلك، بل إن الإنسان قبل الاحتضار يبشر برضا من الله، فيبدأ يفرح ويحب لقاءه، وهذا هو الإنسان المؤمن، وهو ما عبَّر عنه الشيخ أشرف صلاح، واعظ بالأزهر الشريف، خلال حديثه، لـ«الوطن»: «عاوزين يبقى في علاقة طيبة بالله لآخر وقت».

وذكر أن الشخص قبل الوفاة يرى ملائكة مد البصر: «في الوقت ده اللهم ثبتنا، الملائكة بتبدأ تجهز الميت لقبض الروح، وينزع الروح من أصابع قدمه إلى ركبته، وتذكر الملائكة يا أيتها النفس المطمئنة، أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى رضا ورضوان، ورب راضي غير غضبان، ويبدأ الميت يضحك ويستبشر».

ماذا يحدث للميت قبل وفاته؟

وأضافت «رشاد»، اوعوا تخافوا من الموت، المؤمن يكون كأن معه أكفان من الجنة: «روح المؤمن تقبض كما تسيل الماء من فم السقاء، وتبدأ الروح ترفرف حتى تصعد إلى عرش الرحمن والعبد المؤمن يسجد للرحمن ولله عز وجل، ويبدأ يقول يا رب مش عاوز أنزل، ويقول الله حق مني كما خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى استبشروا بلقاء الله».

وأكد الداعية الإسلامي عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى في الشؤون الإسلامية، خلال حديثه لـ«الوطن»، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم، «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ»، الآية (30)، بسورة فصلت: «ربنا بيبشر المؤمنين، وأول حاجة لازم ندعي باللهم احسن لقائنا يا رب العالمين».

وأضاف أنه على المؤمنين عدم الخوف من لقاء الله: «الكافرين يقول لهم الملائكة أيتها الروح الخبيثة كنتِ في جسد خبيث تعمرينه بأعمال خبيثة كأن صوف تنزع منه سلك، فلا بد من العمل لهذا اليوم، وعدم الخوف من الآخرة».