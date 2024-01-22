«الإفتاء» تكشف أفضل صيغة للدعاء قبل الصلاة.. «سنة عن النبي»

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي صلة بين العبد وربه، ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وقبل الشروع في الصلاة يستحب للمسلم أن يقول دعاء قبل الصلاة وبعض الأدعية التي تعين على الخشوع في الصلاة وتجعلها أكثر قبولا عند الله تعالى، من أهم الأدعية التي يستحب للمسلم أن يدعو بها قبل الصلاة هو دعاء الاستفتاح، وهو دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الصلاة.

الاستفتاح في دعاء قبل الصلاة

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنّ هناك عدة صيغ لـ دعاء قبل الصلاة وردت في السنة النبوية، منها ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في «سننهما».

ومنها ما ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك» رواه مسلم في «صحيحه».

أدعية قبل الصلاة مستحبة

وإضافة إلى دعاء الاستفتاح، هناك أدعية أخرى يستحب للمسلم أن يدعو بها قبل الصلاة، منها:

اللهم إنّي أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنّي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم إنّي أسألك التوفيق لما تحبه وترضاه.

فوائد دعاء قبل الصلاة

والدعاء قبل الصلاة له عدّة فوائد، منها أنّه يعين على الخشوع في الصلاة، حيث يتوجه المسلم إلى الله تعالى ويطلب منه التوفيق والهداية، أنه يجعل الصلاة أكثر قبولاً عند الله تعالى، حيث يسعى المسلم من خلال الدعاء إلى التقرب إلى الله تعالى، أنه يدفع الشيطان عن المسلم، حيث يرد الشيطان عن المسلم عندما يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء.