أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: تارك الصلاة تكاسلا عاصٍ

أجاب الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على سؤال حول حكم ترك الصلاة عمدا؟.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «تأخير الصلاة عن وقتها إثم عظيم، فما بالكم بتارك الصلاة التي تعتبر بين العبد وربه».

التكاسل عن الصلاة

وأضاف: «تارك الصلاة جحودا وتسأله مش بتصلي ليه يقولك مفيش صلاة ولا حاجة، ده بيدخل في مرحلة الكفر»، وتابع: «من لا يصلي تكاسلا وهو عارف إنها أعظم فرض وعبادة ده بيكون عاصي، ندعي له ربنا يهديه».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.