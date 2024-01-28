بدء تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج «المرأة تقود في المحافظات» بالإسكندرية

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم، تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمركز الإسكندرية للتدريب بالديوان العام.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية.

وتابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، فعاليات اليوم التدريبي الأول من البرنامج، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة وإعداد كوادر نسائية قادرة على تولي المناصب القيادية.

عازر: الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة

وثمنت ما حققته المرأة المصرية في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الدولة المصرية عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

جاء ذلك بحضور ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، والمهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.

برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

والجدير بالذكر أن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية، يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 إلى 50 عاما العاملات بالقطاعين العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال، ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والتوعية بأهداف التنمية المستدامة.