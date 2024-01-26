محافظ الإسكندرية: تكثيف التواجد الميداني للتعامل مع أمطار نوة الكرم

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، تزامنا مع تلاحم نوة الكرم الحالية مع نوة الغطاس السابقة، ما تسبب في استمرار هطول الأمطار.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه يتم التعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل لحظي والتي تشير إلى تعرض المدينة الساحلية لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

تواجد الأجهزة التنفيذية في شوارع الإسكندرية

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه أمطار نوة الكرم الحالية وخاصة بالمناطق الساخنة.

رصد تجمعات مياه أمطار نوة الكرم

وشدد على ضرورة رصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري مع أي تجمعات ناتجة عن مياه الأمطار الغزيرة والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

أرقام طوارئ الإسكندرية

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي.