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وزيرة التضامن تتفقد مشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب بقرية المعنا في قنا

كتب:

كريم روماني
05:06 م | الأحد 28 يناير 2024
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تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المجمع الصناعي للمرأة والشباب بقرية المعنا التابع لمؤسسة النداء، وهو مجمع للحرف اليدوية والتراثية، حيث تمت متابعة سير العمل داخل مصنع الكليم والنحاس ومصنع الملابس الجاهزة ومركز تدريب النول الفرنسي.

فرص عمل بصفة خاصة للسيدات في قرى مصر

وتُعد مؤسسة النداء شريكاً أساسياً مع وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج «فرصة» من أجل إيجاد فرص عمل بصفة خاصة للسيدات في قرى مصر، واستغلال طاقاتهن للعودة بالقرى لتصبح أكثر إنتاجاً ورواجاً.

وتولي وزارة التضامن الاجتماعي أهمية خاصة للحرفيين وصنايعية مصر، حيث يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الوضع الاقتصادي لتلك الفئات، وتقوية سبل حمايتهن اجتماعياً وصحياً، والحفاظ على التراث الحرفي كجزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة، وتحريك عجلة الإنتاج وتقوية الاقتصاد القروي والمحلي.

ويضم المجمع عدداً من الصناعات منها صناعة المنتجات النحاسية، النوال الفرنسي، صناعة الحلي، ومصنع ملابس يدار من خلال 500 سيدة عاملة بهدف تميكنهن اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى مئات من المستفيدين من سلاسل الإنتاج وهم العاملون في التعبئة والتخزين والنقل والتسويق، ما يؤدي لاستفادة مئات من الأيدي العاملة وفتح مجالات عمل تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لأسرهم ولمجتمعاتهم.

تحمل الوزارة المصاريف الدراسية الخاصة بأبناء الجمعية

وعقب ذلك توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا لزيارة جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية، حيث اطلعا على الخدمات التي تقدمها الجمعية للأبناء وأهالي المنطقة، معلنة تحمل الوزارة المصاريف الدراسية الخاصة بأبناء الجمعية عن العام الدراسي الحالي وتقديم كل سبل الدعم للأبناء.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.