رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«خطة النواب» تطالب بإعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين بوزارة التضامن

كتب:

محمد يوسف
06:39 م | الأحد 28 يناير 2024
النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابـ أرشيفية

النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابـ أرشيفية

طالب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين في وزارة التضامن الاجتماعي، نظرًا لتكرار الدور الذي يقومون به والاشتراك في ذات الغرض، خاصة أنّ هناك قيادات بالوزارة تقوم بذات الدور، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة والاتجاه نحو ترشيد الإنفاق.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم، لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي- صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للسنة المالية 2022/2023).

وأشار «سالم»، إلى ضرورة أن ينصرف ذلك على كافة الوزارات، منتقدًا وجود 11 مستشارًا ومعاونًا ومساعدًا لوزير التضامن، إذ أنّ عدد المساعدين 4، وعدد المعاونين 4، وعدد المستشارين 3.

كما أكّد أنّ اللجنة سبق لها أن أوصت بضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الإداري، وإعادة النظر في دمج عدد من الوزارات والجهات والهيئات ذات الأغراض والأهداف المتشابهة، ترشيدًا للإنفاق وتوحيدًا للرؤية في العمل.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بترشيد الإنفاق وإعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين للوزراء، شرط ألا يكون هناك مواقع متكررة في الاختصاصات؛ لعدم تحميل موازنة الدولة بأعباء إضافية.

اقرأ المزيد:

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعقد 3 اجتماعات الأسبوع المقبل

رئيس لجنة الخطة والموازنة: وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء مكمل للإصلاح الاقتصادي

رئيس حزب العدل أمينا لسر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : قرارات الرئيس تمتص آثار التضخم وتمنح محدودي الدخل مزيدا من الحماية الاجتماعية
بقلم محمد يوسف