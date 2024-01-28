«خطة النواب» تطالب بإعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين بوزارة التضامن

طالب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين في وزارة التضامن الاجتماعي، نظرًا لتكرار الدور الذي يقومون به والاشتراك في ذات الغرض، خاصة أنّ هناك قيادات بالوزارة تقوم بذات الدور، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة والاتجاه نحو ترشيد الإنفاق.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم، لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي- صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للسنة المالية 2022/2023).

وأشار «سالم»، إلى ضرورة أن ينصرف ذلك على كافة الوزارات، منتقدًا وجود 11 مستشارًا ومعاونًا ومساعدًا لوزير التضامن، إذ أنّ عدد المساعدين 4، وعدد المعاونين 4، وعدد المستشارين 3.

كما أكّد أنّ اللجنة سبق لها أن أوصت بضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الإداري، وإعادة النظر في دمج عدد من الوزارات والجهات والهيئات ذات الأغراض والأهداف المتشابهة، ترشيدًا للإنفاق وتوحيدًا للرؤية في العمل.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بترشيد الإنفاق وإعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين للوزراء، شرط ألا يكون هناك مواقع متكررة في الاختصاصات؛ لعدم تحميل موازنة الدولة بأعباء إضافية.