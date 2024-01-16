اعرف المستندات المطلوبة للحصول على نفقة من بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي العديد من المساعدات للأسر المصرية، من بينها النفقة، والتي يتمّ صرفها للزوجات أو الأرامل أو المطلقات أو اليتامى، ويشترط للحصول عليها تقديم بعض المستندات.

المستندات المطلوبة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المستندات المطلوبة للحصول على النفقة من بنك ناصر الاجتماعي.

1- تجهيز أصل الحكم القضائي الصادر من محكمة الأسرة وعليه الصيغة التنفيذية.

2- أصل من شهادة إتمام الإعلان للحكم المُزيل بالصيغة التنفيذية.

3- تقديم صورة من أصل قسيمة الطلاق أو الزواج وذلك حسب الحالة التي حصلت على حكم.

4- تحرير توكيل رسمي عام قضايا باسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته.

5- تقديم شهادة الموقف من الاستئناف للحكم المنفذ بموجبه.

6- تقديم صورة من بطاقة الزوج والزوجة الذين يريدون الحصول على نفقة من البنك ومعهم صور من شهادات ميلاد الأطفال.

7- الرقم التأميني للزوج وللزوجة والأولاد أيضًا كمبيوتر وعليها اسم الأم والرقم القومي الخاص بها.