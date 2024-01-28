تفاصيل طرح شقق الإسكان بالقاهرة والمحافظات.. اعرف الموعد

يرتقب الآلاف من المواطنين بمختلف المحافظات، موعد طرح الشق الجديدة سواء الإسكان الاجتماعي أو المتميز أو غيرها من الوحدات بمختلف المساحات والمقرر طرحها خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات المقرر الكشف عنها من قبل وزارة الإسكان سواء في القاهرة أو الجيزة أو المحافظات الأخرى.

شقق خلال الفترة المقبلة

وتسعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز الشقق والوحدات السكنية التي سيجرى طرحها خلال الفترة المقبلة وفقا لما كشفت عنه مصادر في وزارة الإسكان خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»:

شقق محافظة الجيزة

- إتاحة شقق بمدينة 6 أكتوبر، حدائق الأهرام، طريق الواحات.

- وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع valley towers بحدائق أكتوبر.

وتتراوح مساحة الوحدات السكنية المطروحة بين 95 و100 متر مربع، ويجرى الإعلان قريباً عن تفاصيل شروط الطرح، وأسعار الوحدات، وأنظمة السداد، وأسلوب الحجز.

شقق الواحات والمنتزه

- يقع المشروع بالقطعة رقم 61 منطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

- يتكون المشروع من 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة.

- تتراوح مساحة الوحدات بين 68 مترا إلى 177 مترا مربعا، والعمارات عبارة عن دور أرضي + 4 أدوار متكررة.

نموذج الفيروز أكتوبر

- مساحة الدور المتكرر 114 مترا إلى 172.

- مساحة الدور الأرضي 68 مترا إلى 172.

نموذج الزمردة أكتوبر

- مساحة الدور المتكرر 168 إلى 175 مترا.

- مساحة الدور الأرضي 132 إلى 177 مترا.

شقق مدينة العبور وأسيوط الجديدة

- طرح 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب

- مساحات تتراوح بين 89 و93 مترا مربعا

شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار في الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية

- مدة الإيجار تصل لـ7 سنوات

- الطرح خلال شهر مارس المقبل

- المساحات تتراوح بين 75 و90 مترا مربعا للشقة.

- 1200 جنيه شهريا للوحدة السكنية إيجار للمساحة 75 مترا.

- 1500 جنيه للوحدة الإيجارية مساحة 90 مترا.