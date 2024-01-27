رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«الإسكان»: إزالة مخالفتين بالساحل الشمالي وغلق 18 محلا في دمياط

كتب:

أيمن حمزة
10:08 ص | السبت 27 يناير 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطعتي أرض تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مؤكداً ضرورة مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

مخالفات سيتم إزالتها

ونص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم 173 بقرية سياحية بالكم 74 بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، والمتمثلة في تقفيل التراس البحري للشاليه بالدور الأرضي بمبان حديثة من البلوك، وإضافتها للمسطح الداخلي، ومخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم 4 والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي نموذج (B) بإجمالي مساحة 120 متر وأعمال البناء المستأنفة المتمثلة في تقفيل التراس الشرقي للشاليه بالدور الأرضي بمبان من البلوك حديثة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

المهندس خلف الله: حملة مكبرة لتنفيذ 18 قرار غلق

وفي ذات السياق، أشار المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ 18 قرار غلق وتشميع للمحال التى تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات المتواجد بها أنشطة مخالفة بالأحياء الأول والثالث والرابع، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ومزاولة أنشطة بأماكن غير مصرح بها «أنشطة مهنية أو تجارية»، بالوحدات السكنية سواء بالعمارات، أو قطع الأراضي، أو السكني، أو البدرومات، أو الجراج لغير الغرض المخصص له. وحذر رئيس الجهاز المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات، إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز.

جدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف رئيس الجهاز، والمهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والرائد أحمد خطاب، رئيس قسم شرطة التعمير، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .

حملة لإزالة ووقف أعمال البناء المخالف

وقال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة ووقف أعمال البناء المخالف أسفرت عن إيقاف أعمال وسحب معدات، وإزالة للأعمال المخالفة في البدروم للقطعة رقم 63 بالحي 9 المجاورة 1، وإيقاف الأعمال والإزالة لروف مخالف في الحي 10 مجاورة 2 قطعة رقم 25 ، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإزالة الأعمال المخالفة بالبدروم بالقطعة رقم 1 بالحي 16 مجاورة 2 وإيقاف الأعمال والتحفظ على 2 خلاطة وبامب لبناء روف مخالف في القطعة رقم 57 بالحي 9المجاورة 1، واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق مخزن بالحي 8 مجاورة 2 قطعة رقم 12.

اقرأ المزيد:

ضبط مالك شركة هارب من 255 سنة حبس في الشيخ زايد

«التعمير والإسكان» توقع عقد مشروع سكني جديد بتكلفة 2.5 مليار جنيه في الشيخ زايد

قيادات «الصحة» يتفقدون أعمال التطوير الجارية بمستشفى الشيخ زايد

رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات

إيسترن للتطوير العقاري تكرم شركاء النجاح احتفالا بإنجازات مشروع "جينوفا" الشيخ زايد

القبض على متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من مزرعة في الشيخ زايد

مركز الشيخ زايد يشارك بـ«اللغة العربية في ظل الثورة الصناعية الخامسة»

رئيس مدينة الشيخ زايد يتفقد مشروع «جنة» ويوجه بإزالة ملاحظات التشطيبات

مدير «صحة الشيخ زايد»: اللجان الانتخابية مجهزة بالمعدات الطبية كافة

رئيس جامعة القاهرة يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بمركز شباب الشيخ زايد

بني سويف تستعد لبدء تنفيذ الموجة الــ22 من حملات إزالة التعديات

محافظ أسيوط لرؤساء المراكز: لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

إزالة التعديات والإشغالات في حملة مكبرة بضواحي بورسعيد

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الإسكندرية

إزالة 15 إعلانا غير مرخص ورفع التعديات في حملة بالمنصورة

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالعامرية في الإسكندرية
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.