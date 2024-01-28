«مركز القدس»: إسرائيل ترغب في تفكيك المؤسسات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إنّ تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأونروا، خطة مبيتة لتفكيك كل المؤسسات الدولية العاملة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذه رغبة الاحتلال الإسرائيلي دائمًا، ومنذ خمسينيات القرن الماضي.

سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنّ الوجود الدولي كاشف وفاضح لسياسات إسرائيل العنصرية والتمييزية والإجلائية، وبالتالي منذ الخمسينيات وحتى هذه اللحظة، تعمل تل أبيب على حشر وعزل وتهميش أدوار كل المؤسسات الدولية من الأونروا، ومنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر واليونسيف واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنّ الدول الغربية الاستعمارية تتبنى الآن الرؤية الإسرائيلية تمامًا، ولذلك كل الاتهامات التي ساقتها إسرائيل إلى الأونروا، منذ عشرات السنين، تبنتها الدول الغربية، وأعقبت هذه المؤسسة التي تعمل على تشغيل وتدريب وتأهيل الفلسطينيين، بغض النظر عن سبب تأسيسها وأهدافها العملية.