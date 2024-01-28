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رئيس «الوفد»: فتح باب التقديم لعضوية اللجان النوعية لمدة أسبوعين بدءا من غد الاثنين

كتب:

محمد أباظة
07:36 م | الأحد 28 يناير 2024
الدكتور عبد السند يمامة

الدكتور عبد السند يمامة

أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتاريخ اليوم من المادة رقم «1» بشأن تحديث وتنقية عضوية جميع اللجان النوعية، إذ يكون لكل عضو ملف خاص مرفق به طلب العضوية وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل المتوافق مع تخصص اللجنة الراغب في عضويتها، وفتح باب طلب العضوية لمدة أسبوعين يبدأ من غد الاثنين، لتقديم الطلبات الجديدة.

وأوضح الحزب، في بيان، أن الإعلان يتضمن المستندات المذكورة مع التنبية على أعضاء اللجنة، الذين لم يستوفوا الطلبات المذكورة باستيفائها خلال أسبوعين من تاريخه، وستعد تشكيلات كل لجنة بعد المدة المذكورة من الأعضاء ومن الراغبين لعرضها في أول اجتماع للهيئة العليا، وفقًا لنص اللائحة، وسيتم استبعاد أي طلب لا يستوفي الشروط.

وبيّن حزب الوفد، أنّ هذا القرار ينفذ من تاريخه، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.