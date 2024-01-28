مطرب الغزالة رايقة محمد أسامة يعيش حالة من النشاط الفني

يعيش الطفل الموهوب محمد أسامة، الشهير بأغنية الغزالة رايقة، حالة من النشاط الفني بأكثر من عمل فني.

ويحصد محمد أسامة نجاح كليبه الأخير «حد من جيلك» الذي تم طرحه منذ أيام قليلة على مختلف منصات الموسيقى، والأغنية كلمات سامح فرج، لحن محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج تامر عبد المنعم.

كما يشارك مطرب الغزالة رايقة في فيلم حمص وحلاوة مع المطرب الشعبي محمود الليثس للمخرج الراحل أحمد البدري، ومن المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطرح محمد أسامة والليثي، الأغنية الدعائية للفيلم، والتي تحمل عنوان «يا صغننة» وحصدت ردود أفعال إيجابية بمجرد طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال فيلم حمص وحلاوة

فيلم حمص وحلاوة بطولة حجاج عبد العظيم وعدد من نجوم الأغنية الشعبية محمود الليثى وأمينة ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوي وحسن الخلعي، وتدور قصته في إطار كوميدي رومانسي.

يذكر أن محمد أسامة شارك في نوفمبر الماضي في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين»، التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

أغنية كنت هنا

وقدم محمد أسامة على المسرح أغنية «كنت هنا»، التي صدرت عن قمة القاهرة للسلام، وتستعرض مأساة الأطفال الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي.

وتقول كلمات أغنية «كنت هنا»:

كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا

في ربيع عمرنا.. الشوارع ملكنا.. والسلام يعمنا بالصفاء والهناء

من بعيد تنظر لنا .. نبدو وكأننا .. كاللآلئ في السماء.. تفرح الحياة بنا

حتى يوم غاب فيه آمالنا.. ضاع فيه سلامنا

دمرت أحلامنا كل يوم

كنا يوم .. كان يعلو صوتنا

شر يقصف بيتنا.. فانهض انتفض لنا لو ليوم