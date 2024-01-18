محمد أسامة يطلق كليب «حد من جيلك» غدا

يستعد الطفل محمد أسامة لإطلاق كليب «حد من جيلك» على المنصات الموسيقية غدا، حسب ما نشر عبر حسابه على إنستجرام.

محمد أسامة يروج لاغنية حد من جيلك

ونشر محمد أسامة برومو أغنية «حد من جيلك» عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول كلماتها: «في ناس بتغيب تسيب ذكرى، ده حتى وهي عايشة بعيد، معوضهمش حد جديد، ولسه الذكرى عايشة أكيد، ومش بتروح».

يذكر أنّ الأغنية كلمات سامح فرج لحن محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج تامر عبد المنعم pmg.

وشارك أسامة شارك في نوفمبر الماضي في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين»، التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي، وقدّم على المسرح أغنية «كنت هنا» التي صدرت عن قمة القاهرة للسلام، وتستعرض مأساة الأطفال الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي.

وتقول كلمات أغنية «كنت هنا»

كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا

في ربيع عمرنا.. الشوارع ملكنا.. والسلام يعمّنا بالصفاء والهناء

من بعيد تنظر لنا.. نبدو وكأننا.. كاللآلئ في السماء.. تفرح الحياة بنا

حتى يوم غاب فيه آمالنا.. ضاع فيه سلامنا

دمرت أحلامنا كل يوم

كنا يوم.. كان يعلو صوتنا

شر يقصف بيتنا.. فانهض انتفض لنا لو ليوم