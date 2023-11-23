الطفل محمد أسامة عن مشاركته في فعالية تحيا مصر وفلسطين: «نفسنا نساعد غزة»

شارك الطفل محمد أسامة بفعالية مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، الذي يعقد في ستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بفقرة غنائية لأهالي غزة، وجاءت كلمات الأغنية «كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا..في ربيع عمرنا.. الشوارع ملكنا.. والسلام يعمنا.. بالصفاء والهنا».

الشعور بالفخر والسعادة

حالة من الفخر والسعادة سيطرت على الطفل محمد أسامة بعد مشاركته في فعالية مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»: «مبسوط جدا ويارب ينصر أهالي غزة، ويفك كربهم وفخور جدا أني شاركت في هذه الفعالية المهمة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودي أقل حاجة نقدمها لأهالي غزة وفي أكثر من كده هيعمله»، وفقا لما ذكره في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

كواليس المشاركة في الفعالية

وكشف الطفل عن كواليس المشاركة في الفقرة الغنائية في فعالية مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، قائلا إنه سعيد بالمشاركة وجرى ترشيحه من قبل منسقي الفعالية: «عملت بروفة قبل الفعالية بيوم، ولما غنيت الأغنية كنت متأثر جدا لو في أكتر من كده أقدمه لشعب غزة هعمله وأني نوصل صوتنا لهم».

لم تكن المرة الأولى التي يشارك فيها محمد أسامة في الفعاليات الرسمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شارك من قبل في احتفالية حرب السادس من أكتوبر، واحتفالية عيد الشرطة وغيرها من الاحتفالات أو الفعاليات الرسمية: «بكون مبسوط جدًا لما بقف قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي ودي كانت من أكبر أمنياتي والحمد لله ربنا حققها لي وبنشكر الرئيس على كل الجهود المقدمة».