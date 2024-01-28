وزير أردني سابق: حدودنا مع سوريا ملتهبة وأصبحت قواعد لتنظيمات إرهابية

قال الدكتور الوزير الأردني السابق، محمود الخرابشة، إنّ الحدود الأردنية السورية من المعروف أنّها منطقة ملتهبة منذ مدة زمنية طويلة، خاصة بعد حرب أوكرانيا، عندما انسحبت القوات الروسية من هذه المنطقة، وأصبحت مركزا لتجمع الميليشيات الشيعية والإرهابية.

وأضاف «الخرابشة»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الأردن كان يعاني من هذه الميليشيات، والقوات المسلحة الأردنية اشتبكت في أكثر من مرة مع القوات التي كانت تقوم بعمليات تهريب المخدرات في البداية، لكن التنظيمات الإرهابية والشيعية التي تدور في فلك إيران وحزب الله، قامت قبل شهر تقريبا بمداهمة القوات المسلحة الأردنية من نفس المنطقة، وعلى نفس الحدود وتم الاشتباك معها، وكان هناك مجموعة مسلحة من هذه المجموعات الإرهابية، إذ جرى قتل مجموعة وأسر 9 من أعضاءها.

وأوضح أن هناك قواعد ومراكز لهذه التنظيمات الإرهابية، على الحدود الشمالية الشرقية للأردن، وحدود الأردن الشمالية المواجهة لسوريا، وقامت قبل مدة زمنية معينة طائرات سلاح الجو الأردني بضرب بقاعدتين موجودتين لهذه التنظيمات الإرهابية، التي تهرب السلاح والصواريخ، لدرجة أنها وصلت لتهريب المخدرات والمتفجرات عبر المسيرات.