وزير خارجية الأردن: إسرائيل لم تلتزم بإدخال المساعدات إلى غزة.. وما يحدث جريمة حرب

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنّه يجب العمل على تعزيز الأمن والسلم بالمنطقة، ويجب إقامة دولة فلسطينية لنشر السلام وتحقيق الاستقرار.

وأضاف «الصفدي»، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد من أجل سلام شامل، ويجب ألا نسمح لإسرائيل باستكمال مخططاتها في قطاع غزة، وعلى مجلس الأمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع: «أن إسرائيل لم تلتزم بقرار مجلس الأمن بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على غزة بموضوعية، لافتًا على أن ما يجري في القطاع جريمة حرب.