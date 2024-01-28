«القاهرة الإخبارية»: الأردن يتابع الهجوم بمسيرة على قاعدة أمريكية قرب الحدود

قالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في العاصمة الأردنية عمان، إنه بعد الأنباء التي وردت حول وجود استهداف لإحدى القواعد الأمريكية، صدر بيان من الحكومة الأردنية، بأن القاعدة التي تم استهدافها بطائرة مسيرة، تقع خارج الحدود الأردنية، وهي قاعدة تتواجد في الجانب السوري.

استهداف خارج الأراضي الأردنية

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن بيان الحكومة الأردنية جاء بعد حالة من الجدل، الذي حدث قبل قليل، حول التصريحات التي صدرت بوجود استهداف لإحدى القواعد الأمريكية، مشيرةً إلى أن الناطق باسم الحكومة الأردنية أكد أن ما حدث هو استهداف خارج الأراضي الأردنية، ولم يكن هناك أي تواجد لطائرة مسيرة في الأجواء الأردنية.

وتابعت: «الأردن يتابع الموضوع عن كثب، في رصد أي تفاصيل أخرى»، وفق ما جاء في البيان، الذي أكد أن الهجوم كان بالقرب من الحدود الأردنية السورية.

وقالت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، في رسالتها مساء اليوم الأحد: «مازلنا بانتظار أي تفاصيل أخرى تصدر عن الحكومة الأردنية، أو المختصين حول هذا الموضوع».

وأضافت: «خلال الفترات الماضية، كان هناك العديد من الاستهدافات، لكن لم تكن ضمن نطاق القواعد، إلا أنها كانت استهدافات فقط، من أجل إدخال المواد المخدرة إلى الحدود الأردنية، وكان الجيش يصدر بيانات حولها».

وحتى الآن، لم يصدر أي بيان من الجيش الأردني بتفاصيل الموضوع، وبحسب بيان الناطق باسم الحكومة الأردنية، فإن ما يحدث حالياً يقع خارج حدود المملكة.