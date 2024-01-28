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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«القاهرة الإخبارية»: لا إصابات في الجيش الأردني جراء هجوم قاعدة «التنف» بسوريا

كتب:

حسن سمير
10:07 م | الأحد 28 يناير 2024
آية السيد

آية السيد

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن البيان الأردني أوضح أن الهجوم الذي وقع اليوم على إحدى القواعد الأمريكية، وهي قاعدة التنف في جنوب سوريا بالقرب من الحدود الأردنية السورية، تبعد عن الحدود الأردنية ما يقارب 15 كيلومترا.

زيادة منظومة أمن الحدود الفنية والتدريبية

وأضافت خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الأردنية أعلنت أنه لا يوجد أي إصابات في صفوف الجيش الأردني، كما أن التواجد الأمريكي في هذه المنطقة من أجل التعاون بين البلدين من أجل زيادة منظومة أمن الحدود الفنية والتدريبية.

قاعدة التنف في مدينة حمص السورية

وأشارت إلى أن قاعدة التنف الموجودة في مدينة حمص السورية، تعرضت للعديد من الاستهدافات لكن هذه المرة الأولى التي يقع بها قتلى، وبالتالي خرجت العديد من التصريحات وجاء البيان الأردني من أجل التوضيح بأن الهجوم الذي وقع اليوم يأتي بالقرب من الحدود الأردنية السورية ولم يكن داخل الحد الأردني.

وأوضحت أن هذه القاعدة تأتي في مثلث ما بين الأردن وسوريا والعراق، وهي بالقرب من معبر الوليد الحدودي بين العراق وسوريا، ويبعد عن هذا الحد 40 كيلومترا.

 

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