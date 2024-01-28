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معرض القاهرة الدولي للكتاب

ربيع ياسين: منتخبنا قادر على الفوز اليوم أمام الكونغو الديمقراطية

كتب:

يارا أشرف
10:45 م | الأحد 28 يناير 2024
صورة أرشيفية - منتخب مصر

صورة أرشيفية - منتخب مصر

قال ربيع ياسين، لاعب منتخب مصر السابق، إن منتخبنا الوطني قادر على الفوز اليوم أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، ويستطيع تحقيق اللقب الإفريقي الثامن، مشيرا إلى أننا أكثر المنتخبات فوزا بلقب كأس الأمم الإفريقية، إذ إنه حقق 7 ألقاب.

منتخب مصر يضم لاعبين كبارا ومهاريين

وأضاف «ياسين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في السماء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «cbc»، أن منتخب مصر يضم لاعبين كبارا ومهاريين، ويجب أن يكون الأداء سليما من حيث التشكيل وإدارة المباراة وتوظيف اللاعبين لكي نحقق الفوز الليلة.

أهمية التعاون واللعب بأداء وروح عالية

وتابع: «يجب على اللاعبين التعاون واللعب بأداء وروح عالية للغاية»، مؤكدا أهمية الدفاع والهجوم بشكل جيد خلال المباراة مع الإصرار على تسجيل الأهداف، متمنيا التوفيق لمنتخب مصر ولفيتوريا المدير الفني للمنتخب، في التغييرات وتوظيف اللاعبين.

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